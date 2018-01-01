Wink
Фильмы
На трезвую голову
Актёры и съёмочная группа фильма «На трезвую голову»

Режиссёры

Джошуа Майкл Штерн

Joshua Michael Stern
Режиссёр

Актёры

Кевин Костнер

Kevin Costner
АктёрBud Johnson
Мадлен Кэрролл

Madeline Carroll
АктрисаMolly Johnson
Пола Пэттон

Paula Patton
АктрисаKate Madison
Келси Грэммер

Kelsey Grammer
АктёрPresident Andrew Boone
Деннис Хоппер

Dennis Hopper
АктёрDonald Greenleaf
Нэйтан Лейн

Nathan Lane
АктёрArt Crumb
Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрMartin Fox
Джордж Лопес

George Lopez
АктёрJohn Sweeney
Джадж Райнхолд

Judge Reinhold
АктёрWalter
Чарльз Истен

Charles Esten
АктёрLewis (в титрах: Charles 'Chip' Esten)

Сценаристы

Джейсон Ричман

Jason Richman
Сценарист
Джошуа Майкл Штерн

Joshua Michael Stern
Сценарист
Дэвид Джаммарко

David Giammarco
Сценарист

Продюсеры

Кевин Костнер

Kevin Costner
Продюсер
Джим Уилсон

Jim Wilson
Продюсер
Тед Филд

Ted Field
Продюсер

Операторы

Шейн Хёрлбат

Shane Hurlbut
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

John Debney
Композитор