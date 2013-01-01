Джобс: Империя соблазна
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Джобс: Империя соблазна

Джобс: Империя соблазна (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.02013, jOBS
Драмы122 мин18+
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Сюжет

Байопик о Стиве Джобсе, одном из основателей Apple, повествующий о его жизни от отчисления из колледжа до презентации iPod. В главной роли — Эштон Кутчер. 1974 год. Несмотря на то, что высокая цена за обучение заставляет Стива Джобса бросить Рид-колледж, он продолжает посещать занятия как свободный слушатель. Позже философские поиски приводят его в Индию, а два года спустя Джобс знакомится со Стивом Возняком. Их дружба приведет к изобретению первого компьютера Apple, а также к созданию компании, которой суждено покорить весь мир. Но у успеха есть оборотная сторона, а деньги и слава не всегда приносят счастье. Стиву Джобсу предстоит это понять на личном опыте.

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Информация

Страна
Швейцария, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джобс: Империя соблазна»

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