Джобс: Империя соблазна (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Байопик о Стиве Джобсе, одном из основателей Apple, повествующий о его жизни от отчисления из колледжа до презентации iPod. В главной роли — Эштон Кутчер. 1974 год. Несмотря на то, что высокая цена за обучение заставляет Стива Джобса бросить Рид-колледж, он продолжает посещать занятия как свободный с�лушатель. Позже философские поиски приводят его в Индию, а два года спустя Джобс знакомится со Стивом Возняком. Их дружба приведет к изобретению первого компьютера Apple, а также к созданию компании, которой суждено покорить весь мир. Но у успеха есть оборотная сторона, а деньги и слава не всегда приносят счастье. Стиву Джобсу предстоит это понять на личном опыте.
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Информация
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джошуа
Ма�йкл Штерн
- Актёр
Эштон
Кутчер
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актёр
Джош
Гэд
- ЛХАктёр
Лукас
Хаас
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ЛЭАктриса
Лесли
Энн Уоррен
- РЭАктёр
Рон
Элдард
- АОАктриса
Ана
О’Райли
- ДГАктёр
Джон
Гец
- Актёр
Джеймс
Вудс
- ДМПродюсер
Джошуа
Майкл Штерн
- АБПродюсер
Артур
Бенжамин
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- РКМонтажёр
Роберт
Комацу
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни