Биография

Джон Гец – актер театра и кино, родился 15 октября 1946 года. Фильмография насчитывает более 120 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийной мелодраме «Другой мир», триллере «Просто кровь», научно-фантастической драме «Муха», семейной мелодраме «Кудряшка Сью». Джон Гец получил образование в Университете Айовы. Участвовал в постановках театра-консерватории в Сан-Франциско, а затем в театрах Нью-Йорка. Первым фильмом Джона Геца стала многосерийная мелодрама «Другой мир». Затем актер участвовал в съемках еще нескольких сериалов. Широкую известность принесла Джону Гецу роль в триллере «Просто кровь». В 1986 году на экраны вышла научно-фантастическая драма «Муха» с участием актера. В 1991 году актер снялся в семейной мелодраме «Кудряшка Сью». Актер снимался в рейтинговых сериалах «C.S.I. Место преступления», «Защитник», «Лас Вегас», «Морская полиция: Спецотдел», «Детектив Раш», «Анатомия страсти», «Побег», «Кости». В 2007 году на экраны вышел полнометражный детективный триллер с участием актера «Зодиак». Партнерами по съемочной площадке стали Дж. Джилленхол, М. Руффало, Э. Эдвардс, Р. Дауни мл. В 2010 году снялся в биографической кинокартине «Социальная сеть». В 2015 году участвовал еще в одном байопике «Трамбо».