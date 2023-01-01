Рассел Карпентер

Биография

Рассел Пол Карпентер – американский кинематографист, продюсер, актер родом из города Ван-Найс штата Калифорния. День рождения: 9 декабря 1950 г. Весь мир знает кинооператора Рассела Карпентера как обладателя «Оскара» за фильм «Титаник» (1997 г.), а также автора знаменитого клипа Майкла Джексона на его песню «Призраки». А между тем еще в 1995 г. он стал пожизненным членом Американского общества кинематографистов. Длительное сотрудничество связывает кинооператора с такими режиссерами, как Джеймс Кэмерон и Роберт Лукетич. Он появился на свет в семье, где кроме него было еще 5 детей. Кстати, дедом Рассела Карпентера был звукорежиссер. После развода родителей, мальчик с матерью и другими братьями и сестрами переехал из Ван-Найса в округ Ориндж. В то время он стал всерьез заниматься изучением своей будущей профессии, поступив в Университет штата Сан-Диего на факультет телевизионной режиссуры. Параллельно в это же время работал на местном телеканале, а после окончания учебы вернулся в округ Ориндж и занялся съемками образовательного и документального кино. Раннее творчество в кинематографе связано с такими фильмами Рассела Карпентера, как хоррор «Зубастики – 2: Основное блюдо» (1988 г.), боевик «Совершенное оружие» (1991 г.), фантастический триллер «Газонокосильщик» (1992 г.) и хоррор «Кладбище домашних животных 2» (1992 г.). Именно тогда он снискал славу режиссера-постановщика фильмов ужасов. Впервые поработать с Джеймсом Кэмероном ему довелось на съемках комедийного боевика «Правдивая ложь» (1994 г.) с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.