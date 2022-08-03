Побег из Нью-Йорка (фильм, 1981) смотреть онлайн
О фильме
У ветерана войны Плисскена есть ровно 24 часа, чтобы спасти президента из единственной тюрьмы строгого режима в США — города Нью-Йорк. Культовый фантастический боевик Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка» — фильм, сделавший из Курта Рассела суперзвезду.
В 1988 году, когда война между Соединенными Штатами, Китаем и Советским союзом была в самом разгаре, в США был зафиксирован небывалый рост преступности. Чтобы его пресечь, власти превратили остров Манхэттен в тюрьму строгого режима. Спустя почти 10 лет самолет президента угоняет группа террористов, отвечающая перед Герцогом Нью-Йорка — влиятельным криминальным боссом. Теперь главу государства держат в заложниках на Манхэттене. На помощь президенту отправляется заключенный Змей Плисскен, бывший военный, у которого на это задание есть всего сутки.
Что его ждет в самой большой тюрьме мира, расскажет боевик «Побег из Нью-Йорка» (1981), смотреть который онлайн можно на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джон
Карпентер
- Актёр
Курт
Рассел
- ЛВАктёр
Ли
Ван Клиф
- ЭБАктёр
Эрнест
Боргнайн
- ДПАктёр
Дональд
Плезенс
- Актёр
Айзек
Хейз
- СХАктриса
Сизон
Хабли
- Актёр
Гарри
Дин Стэнтон
- ЭБАктриса
Эдриенн
Барбо
- ТААктёр
Том
Аткинс
- ЧСАктёр
Чарльз
Сайферс
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- НКСценарист
Ник
Касл
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Франко
- ДХПродюсер
Дебра
Хилл
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- ДЭПродюсер
Джэйк
Эбертс
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- КРХудожница
Клаудиа
Ребар
- ТСМонтажёр
Тодд
С. Рамсей
- Оператор
Дин
Канди
- ДККомпозитор
Джон
Карпентер
- АХКомпозитор
Алан
Ховарт