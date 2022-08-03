Побег из Нью-Йорка
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Побег из Нью-Йорка

Побег из Нью-Йорка (фильм, 1981) смотреть онлайн

8.41981, Escape from New York
Фантастика, Приключения95 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

У ветерана войны Плисскена есть ровно 24 часа, чтобы спасти президента из единственной тюрьмы строгого режима в США — города Нью-Йорк. Культовый фантастический боевик Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка» — фильм, сделавший из Курта Рассела суперзвезду.

В 1988 году, когда война между Соединенными Штатами, Китаем и Советским союзом была в самом разгаре, в США был зафиксирован небывалый рост преступности. Чтобы его пресечь, власти превратили остров Манхэттен в тюрьму строгого режима. Спустя почти 10 лет самолет президента угоняет группа террористов, отвечающая перед Герцогом Нью-Йорка — влиятельным криминальным боссом. Теперь главу государства держат в заложниках на Манхэттене. На помощь президенту отправляется заключенный Змей Плисскен, бывший военный, у которого на это задание есть всего сутки.

Что его ждет в самой большой тюрьме мира, расскажет боевик «Побег из Нью-Йорка» (1981), смотреть который онлайн можно на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из Нью-Йорка»