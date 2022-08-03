У ветерана войны Плисскена есть ровно 24 часа, чтобы спасти президента из единственной тюрьмы строгого режима в США — города Нью-Йорк. Культовый фантастический боевик Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка» — фильм, сделавший из Курта Рассела суперзвезду.



В 1988 году, когда война между Соединенными Штатами, Китаем и Советским союзом была в самом разгаре, в США был зафиксирован небывалый рост преступности. Чтобы его пресечь, власти превратили остров Манхэттен в тюрьму строгого режима. Спустя почти 10 лет самолет президента угоняет группа террористов, отвечающая перед Герцогом Нью-Йорка — влиятельным криминальным боссом. Теперь главу государства держат в заложниках на Манхэттене. На помощь президенту отправляется заключенный Змей Плисскен, бывший военный, у которого на это задание есть всего сутки.



Что его ждет в самой большой тюрьме мира, расскажет боевик «Побег из Нью-Йорка» (1981), смотреть который онлайн можно на Wink.

