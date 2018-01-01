Wink
Побег из Нью-Йорка
Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из Нью-Йорка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из Нью-Йорка»

Режиссёры

Джон Карпентер

John Carpenter
Актёры

Курт Рассел

Kurt Russell
Ли Ван Клиф

Lee Van Cleef
Эрнест Боргнайн

Ernest Borgnine
Дональд Плезенс

Donald Pleasence
Айзек Хейз

Isaac Hayes
Сизон Хабли

Season Hubley
Гарри Дин Стэнтон

Harry Dean Stanton
Эдриенн Барбо

Adrienne Barbeau
Том Аткинс

Tom Atkins
Чарльз Сайферс

Charles Cyphers
Сценаристы

Джон Карпентер

John Carpenter
Ник Касл

Nick Castle
Продюсеры

Ларри Дж. Франко

Larry Franco
Дебра Хилл

Debra Hill
Бэрри Бернарди

Barry Bernardi
Джэйк Эбертс

Jake Eberts
Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Олег Фёдоров

Андрей Зайцев

Андрей Тенетко

Александр Васильев

Художники

Клаудиа Ребар

Cloudia Rebar
Монтажёры

Тодд С. Рамсей

Todd C. Ramsay
Операторы

Дин Канди

Dean Cundey
Композиторы

Джон Карпентер

John Carpenter
Алан Ховарт

Alan Howarth
