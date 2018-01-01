WinkФильмыПобег из Нью-ЙоркаАктёры и съёмочная группа фильма «Побег из Нью-Йорка»
Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из Нью-Йорка»
Режиссёры
Актёры
АктёрSnake Plissken
Курт РасселKurt Russell
АктёрHauk
Ли Ван КлифLee Van Cleef
АктёрCabbie
Эрнест БоргнайнErnest Borgnine
АктёрPresident
Дональд ПлезенсDonald Pleasence
АктёрThe Duke
Айзек ХейзIsaac Hayes
АктрисаGirl in Chock Full O'Nuts
Сизон ХаблиSeason Hubley
АктёрHarold 'Brain' Hellman
Гарри Дин СтэнтонHarry Dean Stanton
АктрисаMaggie
Эдриенн БарбоAdrienne Barbeau
АктёрRehme
Том АткинсTom Atkins
АктёрSecretary of State