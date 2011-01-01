Путь назад (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

В центре событий, неудачливый фермер и добровольный пожарный. Скотт живет воспоминаниями о том, как когда-то был вынужден оставить очень перспективную футбольную карьеру из-за травмы, полученной во время игры. После этого ему пришлось забыть свои мечты о колледже и профессиональной футбольной карьере. Часто с тех пор герой картины думает о том «Что было бы, если бы...». И вот однажды он получает уникальный шанс – вернуться из настоящего в прошлое и изменить историю!



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