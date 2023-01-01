Агент-9. Миссия: уничтожить (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Непобедимый суперагент вступает в противостояние с миллиардером, чья корпорация — лишь прикрытие для террористов. Фильм «Агент-9. Миссия: уничтожить» (2023) — боевик с Фрэнком Грилло по циклу романов о бан�гладешском Джеймсе Бонде.
Американская разведка пристально следит за компанией R&R Robotics, занимающейся инновационными разработками. Ее руководитель Роман Росс вместе с братом Риччи подозреваются в организации и финансировании террористов. Потеряв опытного сотрудника во время операции, ЦРУ объединяет усилия с бангладешским суперагентом Масадом Раной. Тот внедряется в команду Росса и узнает о его планах подорвать плотины по всему миру в погоне за властью. Масаду и его напарникам придется действовать без промедления, чтобы остановить катастрофу.
Погони, перестрелки и рукопашные схватки ждут в боевике «Агент-9. Миссия: уничтожить». Фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Рейтинг
- ААРежиссёр
Азиф
Акбар
- АСАктёр
Абм
Сумон
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- НФАктёр
Нико
Фостер
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- СПАктриса
Сакши
Прадхан
- КГАктриса
Келли
Грейсон
- МПАктёр
Мэтт
Пассмор
- ОВАктёр
Оми
Вайдя
- ВЕАктёр
Винсент
Е. МакДэниэл
- ААСценарист
Азиф
Акбар
- ААСценарист
Абдул
Азиз
- Продюсер
Микки
Рурк
- ЭСПродюсер
Эрика
Стил
- ААПродюсер
Азиф
Акбар
- ААПродюсер
Абдул
Азиз
- ЧКХудожник
Чад
Куик
- МВХудожница
Мишель
Ван
- ААМонтажёр
Азиф
Акбар
- МАОператор
Марк
Аткинс
- ПФОператор
Питер
Филд
- МДОператор
Марк
Дэвид