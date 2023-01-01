Агент-9. Миссия: уничтожить
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Агент-9. Миссия: уничтожить
6.42023, MR-9: Do or Die
Боевик103 мин18+

Агент-9. Миссия: уничтожить (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Непобедимый суперагент вступает в противостояние с миллиардером, чья корпорация — лишь прикрытие для террористов. Фильм «Агент-9. Миссия: уничтожить» (2023) — боевик с Фрэнком Грилло по циклу романов о бангладешском Джеймсе Бонде.

Американская разведка пристально следит за компанией R&R Robotics, занимающейся инновационными разработками. Ее руководитель Роман Росс вместе с братом Риччи подозреваются в организации и финансировании террористов. Потеряв опытного сотрудника во время операции, ЦРУ объединяет усилия с бангладешским суперагентом Масадом Раной. Тот внедряется в команду Росса и узнает о его планах подорвать плотины по всему миру в погоне за властью. Масаду и его напарникам придется действовать без промедления, чтобы остановить катастрофу.

Погони, перестрелки и рукопашные схватки ждут в боевике «Агент-9. Миссия: уничтожить». Фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
США
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Агент-9. Миссия: уничтожить»