Агент-9. Миссия: уничтожить (фильм, 2023) смотреть онлайн

Непобедимый суперагент вступает в противостояние с миллиардером, чья корпорация — лишь прикрытие для террористов. Фильм «Агент-9. Миссия: уничтожить» (2023) — боевик с Фрэнком Грилло по циклу романов о бан�гладешском Джеймсе Бонде.



Американская разведка пристально следит за компанией R&R Robotics, занимающейся инновационными разработками. Ее руководитель Роман Росс вместе с братом Риччи подозреваются в организации и финансировании террористов. Потеряв опытного сотрудника во время операции, ЦРУ объединяет усилия с бангладешским суперагентом Масадом Раной. Тот внедряется в команду Росса и узнает о его планах подорвать плотины по всему миру в погоне за властью. Масаду и его напарникам придется действовать без промедления, чтобы остановить катастрофу.



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