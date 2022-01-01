Ламборгини: Человек-легенда (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Захватывающий байопик о Ферруччо Ламборгини, который прошел путь от сборки тракторов до выпуска шикарных спортивных автомобилей. В главной роли — Фрэнк Грилло.
1948 год. Будущая легенда автомобилестроения Ламборгини готовится открыть компанию по производству тракторов и вызывается участвовать в гонке, где главный приз будет вручать сам Энцо Феррари. Триумфа не происходит, однако Ламборгини все же основывает свое производство и постепенно достигает успеха, выпуская сельскохозяйственную технику. Со временем амбиции Ферруччо растут, и вот он уже предлагает Феррари сотрудничество, сославшись на проблемы со сцеплением в его машинах. Феррари с насмешкой отвергает деревенского выскочку, и Ламборгини решает своими силами придумать и собрать лучший спортивный автомобиль в мире.
Рейтинг
- РМРежиссёр
Роберт
Мореско
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- РРАктёр
Романо
Реджани
- МЛАктёр
Маттео
Леони
- ХвАктриса
Ханна
ван дер Вестхойзен
- Актриса
Мира
Сорвино
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- ЭДАктриса
Элиана
Джонс
- ДКАктёр
Джорджо
Кантарини
- ЛЧАктёр
Леонардо
Чекки
- ПБАктёр
Патрик
Бреннан
- РМСценарист
Роберт
Мореско
- АВПродюсер
Аллен
Ван Дам
- АИПродюсер
Андреа
Иерволино
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хохлов
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- АКХудожница
Акико
Кусаянаги
- БДОператор
Бласко
Джурато
- ТККомпозитор
Туомас
Кантелинен
- ТРКомпозитор
Тони
Ренис