Ламборгини: Человек-легенда (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.62022, Lamborghini: The Man Behind the Legend
Драма92 мин18+
История самого дерзкого стартапа в мире суперкаров
Захватывающий байопик о Ферруччо Ламборгини, который прошел путь от сборки тракторов до выпуска шикарных спортивных автомобилей. В главной роли — Фрэнк Грилло.

1948 год. Будущая легенда автомобилестроения Ламборгини готовится открыть компанию по производству тракторов и вызывается участвовать в гонке, где главный приз будет вручать сам Энцо Феррари. Триумфа не происходит, однако Ламборгини все же основывает свое производство и постепенно достигает успеха, выпуская сельскохозяйственную технику. Со временем амбиции Ферруччо растут, и вот он уже предлагает Феррари сотрудничество, сославшись на проблемы со сцеплением в его машинах. Феррари с насмешкой отвергает деревенского выскочку, и Ламборгини решает своими силами придумать и собрать лучший спортивный автомобиль в мире.

Страна
США, Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

