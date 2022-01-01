Ламборгини: Человек-легенда (фильм, 2022) смотреть онлайн

Захватывающий байопик о Ферруччо Ламборгини, который прошел путь от сборки тракторов до выпуска шикарных спортивных автомобилей. В главной роли — Фрэнк Грилло.



1948 год. Будущая легенда автомобилестроения Ламборгини готовится открыть компанию по производству тракторов и вызывается участвовать в гонке, где главный приз будет вручать сам Энцо Феррари. Триумфа не происходит, однако Ламборгини все же основывает свое производство и постепенно достигает успеха, выпуская сельскохозяйственную технику. Со временем амбиции Ферруччо растут, и вот он уже предлагает Феррари сотрудничество, сославшись на проблемы со сцеплением в его машинах. Феррари с насмешкой отвергает деревенского выскочку, и Ламборгини решает своими силами придумать и собрать лучший спортивный автомобиль в мире.



