Ламборгини: Человек-легенда
Актёры и съёмочная группа фильма «Ламборгини: Человек-легенда»

Режиссёры

Роберт Мореско

Bobby Moresco
Режиссёр

Актёры

Фрэнк Грилло

Frank Grillo
АктёрFerruccio Lamborghini
Романо Реджани

Romano Reggiani
АктёрYoung Ferruccio Lamborghini
Маттео Леони

Matteo Leoni
АктёрMatteo
Ханна ван дер Вестхойзен

Hannah van der Westhuysen
АктрисаClelia Monti
Мира Сорвино

Mira Sorvino
АктрисаAnnita
Гэбриел Бирн

Gabriel Byrne
АктёрEnzo Ferrari
Элиана Джонс

Eliana Jones
АктрисаBillie Alland
Джорджо Кантарини

Giorgio Cantarini
АктёрGiorgio Lamborghini
Леонардо Чекки

Leonardo Cecchi
АктёрGian Paolo Dallara
Патрик Бреннан

Patrick Brennan
АктёрBob Wallace

Сценаристы

Роберт Мореско

Bobby Moresco
Сценарист

Продюсеры

Аллен Ван Дам

Allen Dam
Продюсер
Андреа Иерволино

Andrea Iervolino
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Иван Мишин

Актёр дубляжа
Александр Хохлов

Актёр дубляжа
Владимир Паляница

Актёр дубляжа
Артем Затиев

Актёр дубляжа

Художники

Акико Кусаянаги

Akiko Kusayanagi
Художница

Операторы

Бласко Джурато

Blasco Giurato
Оператор

Композиторы

Туомас Кантелинен

Tuomas Kantelinen
Композитор
Тони Ренис

Tony Renis
Композитор