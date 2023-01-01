Биография

Уилл Сассо – актер, комик, сценарист и продюсер, родился 24 мая 1975 года. Номинант на получение Канадской комедийной премии (2001). Уилл Сассо (полное имя – Уильям) родился и вырос в Канаде в семье итальянского происхождения. Желание стать актером проявилось у него с детства и привело к тому, что уже в 15 лет он получил первые роли в телепостановках и в кино. Вскоре актер переехал в Лос-Анджелес и занялся более крупными проектами, посвятив себя преимущественно комедии. Самые яркие и известные моменты в творческой биографии Уильяма Сассо – роли в скетч-шоу «Безумное телевидение» (в оригинале – «MADtv»), где актер долгое время был центральным действующим лицом, участвовал в написании сценариев и мастерски пародировал десятки американских знаменитостей, а также в ситкоме «Клава, давай», после которого актер стал узнаваемым. До и после этого были и другие крупные проекты, в которых снимался Уильям Сассо, – фильмы «Принц из Беверли-Хиллз» и «Счастливчик Гилмор», сериалы «Как я встретил вашу маму», «Красавцы», «Два с половиной человека», «Доктор Кто», «Секретные материалы», мультсериалы «Клаус», «Гриффины» и «Лило и Стич» (озвучил по несколько персонажей).