Маме снова 19 (фильм, 2024) смотреть онлайн

Пережив попытку ограбления, многодетная мать и примерная жена будто бы возвращается в студенческие годы, когда ее интересовали вечеринки и развлечения. Вдохновляющая комедия «Маме снова 19» — фильм о том, что веселиться никогда не поздно.



Кейт — настоящая мать-героиня. Она работает в банке, присматривает за озорными детьми и любит своего мужа Мэтта. Вот только в жизни ей чего-то не хватает: ушла легкость, пропал азарт, энтузиазм задушила бытовуха. Но вот однажды отделение банка, где трудится Кейт, пытаются ограбить. В результате полученной психологической травмы она начинает думать, что снова помолодела, ей 19 лет, пора ходить на тусовки и знакомиться с новыми людьми. Дети и муж стараются поддерживать Кейт, но ее вторая молодость может зайти слишком далеко.



Сумеет ли она найти себя после травмы, расскажет фильм «Маме снова 19» (2024). Смотреть онлайн его вы сможете у нас на Wink.



Маме снова 19 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.