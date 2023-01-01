Биография

Аннабелль Уоллис — британская театральная и киноактриса. Лауреат премии канала MTV в номинации «Лучшая роль в фильмах ужасов» 2015 года. Родилась в Оксфорде 5 сентября 1984 года. Аннабель выросла в звездной семье: ее дядя по матери — Ричард Харрис, известный на экранах как Альбус Дамблдор. Также она родственница эстрадной певицы Мари Ллойд. Училась будущая актриса в Португалии, хорошо знает несколько языков и умеет имитировать множество акцентов. Еще с детства она участвовала в театральных постановках, а профильное образование получила в лондонской актерской школе. Дебют Аннабелль Уоллис на больших экранах состоялся в 2005 году, когда она сыграла в мини-сериале «Инспектор Джерико». Уже через два года она получила роль в рейтинговой многосерийной картине «Тюдоры». В 2008 году актриса сыграла в полнометражном боевике «Совокупность лжи». В течение 2011 года вышло несколько картин с Аннабелль: «Люди Икс: Первый класс», «Мы. Верим в любовь», а также «Пэн Американ». Несколькими годами позднее она получила одну из основных ролей в многосерийной криминальной драме «Острые козырьки». Также зрителям запомнилось участие Уоллис в проектах «Проклятие Аннабель», «Меч короля Артура», и «День курка».