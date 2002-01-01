Четверо похорон и одна свадьба (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
8.52002, Plots with a View
Мелодрамы, Криминал92 мин18+
Сюжет
За всю жизнь директор похоронного агентства Борис Плотс мечтал о двух вещах — танцах и Бетти Райс Джонс. Девушка тоже втайне любила парня, но еe отец сам выбрал ей жениха. Спустя 30 лет у Бетти умирает ненавистная свекровь, и для организации похорон они с мужем обращаются в агентство Плотса. Бор�ис и Бетти понимают, что больше не могут быть врозь. Поняв, что им мешает лишь замужество Бетти, пара решает имитировать еe смерть.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Ник
Харран
- ББАктриса
Бренда
Блетин
- Актёр
Альфред
Молина
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Роберт
Пью
- Актёр
Кристофер
Уокен
- ЛЭАктёр
Ли
Эванс
- ХХАктриса
Ханна
Хиггинс
- ДДАктёр
Джошуа
Дженкинс
- ШФАктёр
Шон
Филлипс
- МТАктриса
Менна
Трасслер
- ФПСценарист
Фред
Понзлов
- СЛПродюсер
Сюзанн
Лайонс
- ДППродюсер
Джейсон
Питти
- КРПродюсер
Кейт
Роббинс
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- АЭХудожник
Алекс
Эванс
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- ДУОператор
Джеймс
Уэлленд
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс