Четверо похорон и одна свадьба (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

За всю жизнь директор похоронного агентства Борис Плотс мечтал о двух вещах — танцах и Бетти Райс Джонс. Девушка тоже втайне любила парня, но еe отец сам выбрал ей жениха. Спустя 30 лет у Бетти умирает ненавистная свекровь, и для организации похорон они с мужем обращаются в агентство Плотса. Бор�ис и Бетти понимают, что больше не могут быть врозь. Поняв, что им мешает лишь замужество Бетти, пара решает имитировать еe смерть.



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