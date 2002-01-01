Четверо похорон и одна свадьба
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Четверо похорон и одна свадьба

Четверо похорон и одна свадьба (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

8.52002, Plots with a View
Мелодрамы, Криминал92 мин18+

Сюжет

За всю жизнь директор похоронного агентства Борис Плотс мечтал о двух вещах — танцах и Бетти Райс Джонс. Девушка тоже втайне любила парня, но еe отец сам выбрал ей жениха. Спустя 30 лет у Бетти умирает ненавистная свекровь, и для организации похорон они с мужем обращаются в агентство Плотса. Борис и Бетти понимают, что больше не могут быть врозь. Поняв, что им мешает лишь замужество Бетти, пара решает имитировать еe смерть.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Четверо похорон и одна свадьба»

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