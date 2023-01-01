Биография

Роберт Пью – актер кино, известный своими эпизодическими ролями в сериалах и некоторых полнометражных фильмах. Наибольшую популярность приобрел после исполнения роли Крастера в сериале «Игра престолов». В некоторых проектах выступал сценаристом. Родился в 1950 году в деревне под названием Тинта. Это небольшое шахтерское поселение, которое находится неподалеку от Уэльса (Великобритания). Однажды в юношеские годы вместе со своим двоюродным братом Роберт посмотрел в кинотеатре фильм «Из России с любовью». Картина сильно впечатлила молодых людей. И именно после этого фильма Роберт Пью решил посвятить себя актерскому мастерству. Несколько лет спустя будущий актер записался на вечерние курсы в лондонскую Академию театрального искусства (Mountview Academy of Theatre Arts). А после окончания был зачислен в театральный колледж Роуз Бруфорд, из которого выпустился в 1976 году. Первой работой актера стала небольшая эпизодическая роль в британском телевизионном сериале «Danger UXB». Затем были роли в фильме «Спасите „Титаник“», сериале «Пуаро Агаты Кристи» и телесериале «Главный подозреваемый». Большие роли Роберт Пью не получал. Однако из-за колоритной внешности и особой манеры держаться его часто приглашали в детективные сериалы. Наибольшую известность среди зрителей актер получил после фильма «Робин Гуд» 2010 год и сериала «Игра престолов» 2011 года.