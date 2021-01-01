7.42021, NYC Epicenters 9/11
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Эпицентры Нью-Йорка 9/11 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Документальный фильм оскароносного режиссера Спайка Ли о жизни Нью-Йорка после трагедии 11 сентября 2001 года. Картина охватывает два десятилетия восстановления города после сокрушительной трагедии. Огромное количество интервью с людьми из самых разных слоев населения покажет, как Нью-Йорк пережил время страшных потерь и смог сохранить свою мощь.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Ли
- Актриса
Рози
Перес
- Актёр
Джон
Стюарт
- ЧШАктёр
Чарльз
Шумер
- ЭШАктёр
Эл
Шарптон
- ЧСАктёр
Чак
Скарборо
- ДПАктёр
Джордж
Патаки
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Джеффри
Райт
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- Продюсер
Спайк
Ли
- БАМонтажёр
Бэрри
Александер Браун
- АГМонтажёр
Адам
Гоф
- ФВОператор
Фелипе
Вара де Рей
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард