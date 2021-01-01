Эпицентры Нью-Йорка 9/11 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Эпицентры Нью-Йорка 9/11. Серия 4
Эпицентры Нью-Йорка 9/11
1-й сезон
4-я серия
7.42021, NYC Epicenters 9/11
Документальный18+
Документальный фильм оскароносного режиссера Спайка Ли о жизни Нью-Йорка после трагедии 11 сентября 2001 года. Картина охватывает два десятилетия восстановления города после сокрушительной трагедии. Огромное количество интервью с людьми из самых разных слоев населения покажет, как Нью-Йорк пережил время страшных потерь и смог сохранить свою мощь.

США
Документальный
Full HD
86 мин / 01:26

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb