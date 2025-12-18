Высокий сезон (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

«Высокий сезон», 1 сезон сериала, погружает в историю молодой пары, чей отпуск в азиатской стране превращается в кошмар.



Незадолго до конца отдыха девушка исчезает. Столкнувшись с равнодушием полиции, ее парень берется за поиски сам — и вскоре понимает, что пропажа скрывает прошлое девушки, которое она явно хотела бы спрятать. В ходе личного расследования он знакомится с капитаном Тао, женщиной, которая пытается найти виновных в гибели своей сестры. Вместе они понимают, что эти два дела как-то связаны. Объединившись, они готовы выручить друг друга в опасности, которая теперь будет следовать за ними по пятам.



Расследования, перестрелки, погони — каждое мгновение держит в напряжении. Сериал «Высокий сезон», 1 сезон, смотреть онлайн можно на Wink.

