Высокий сезон (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
«Высокий сезон», 1 сезон сериала, погружает в историю молодой пары, чей отпуск в азиатской стране превращается в кошмар.
Незадолго до конца отдыха девушка исчезает. Столкнувшись с равнодушием полиции, ее парень берется за поиски сам — и вскоре понимает, что пропажа скрывает прошлое девушки, которое она явно хотела бы спрятать. В ходе личного расследования он знакомится с капитаном Тао, женщиной, которая пытается найти виновных в гибели своей сестры. Вместе они понимают, что эти два дела как-то связаны. Объединившись, они готовы выручить друг друга в опасности, которая теперь будет следовать за ними по пятам.
Расследования, перестрелки, погони — каждое мгновение держит в напряжении. Сериал «Высокий сезон», 1 сезон, смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- СИРежиссёр
Стас
Иванов
- Актёр
Павел
Попов
- АЗАктриса
Анна
Завтур
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ДААктриса
Донг
Ань Куинь
- СГАктёр
Сергей
Горошко
- Актёр
Юрий
Насонов
- Актёр
Фрол
Фролов
- СФАктёр
Суан
Фук
- МСАктёр
Митя
Савельев
- ВБАктриса
Васса
Бокова
- АПАктриса
Анна
Попова
- ГПАктёр
Григорий
Перель
- СИСценарист
Стас
Иванов
- Продюсер
Артем
Васильев
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- СИПродюсер
Стас
Иванов
- ДППродюсер
Джимми
Пэм
- АГПродюсер
Алексей
Гришин
- НИПродюсер
Николай
Иванов
- ПЮМонтажёр
Павел
Юринов
- СБОператор
Степан
Бешкуров
- ВСКомпозитор
Виктор
Скорбенко