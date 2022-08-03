Агентство НЛС (сериал, 2000) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Герои сериала — молодые люди, друзья, решившие заняться собственным делом: открыть частное агентство по решению нестандартных личных ситуаций. Кто может стать их клиентом? Кто угодно, начиная от несчастных влюблeнных, заканчивая пожилой дамой, которая запуталась в своих племянниках. Агентство НЛС берeтся за любое дело, от которого с удовольствием отказался бы любой нормальный следователь.

