Агентство НЛС (сериал, 2000) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Агентство НЛС (сериал, 2000) сезон 1 серия 12

9.22000, Агентство НЛС. Серия 12
Комедия, Детектив12+

Герои сериала — молодые люди, друзья, решившие заняться собственным делом: открыть частное агентство по решению нестандартных личных ситуаций. Кто может стать их клиентом? Кто угодно, начиная от несчастных влюблeнных, заканчивая пожилой дамой, которая запуталась в своих племянниках. Агентство НЛС берeтся за любое дело, от которого с удовольствием отказался бы любой нормальный следователь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

