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Агентство НЛС
1-й сезон

Агентство НЛС (сериал, 2000) сезон 1 смотреть онлайн

9.22000, Агентство НЛС. Сезон 1 16 серий
Комедия, Детектив12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Герои сериала — молодые люди, друзья, решившие заняться собственным делом: открыть частное агентство по решению нестандартных личных ситуаций. Кто может стать их клиентом? Кто угодно, начиная от несчастных влюблeнных, заканчивая пожилой дамой, которая запуталась в своих племянниках. Агентство НЛС берeтся за любое дело, от которого с удовольствием отказался бы любой нормальный следователь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агентство НЛС»