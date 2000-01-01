Агентство НЛС. Серия 5
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5-я серия

Агентство НЛС (сериал, 2000) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.22000, Агентство НЛС. Серия 5
Комедия, Детектив12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Герои сериала — молодые люди, друзья, решившие заняться собственным делом: открыть частное агентство по решению нестандартных личных ситуаций. Кто может стать их клиентом? Кто угодно, начиная от несчастных влюблeнных, заканчивая пожилой дамой, которая запуталась в своих племянниках. Агентство НЛС берeтся за любое дело, от которого с удовольствием отказался бы любой нормальный следователь.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агентство НЛС»