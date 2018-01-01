Wink
Сериалы
Два капитана
Актёры и съёмочная группа сериала «Два капитана»

Актёры и съёмочная группа сериала «Два капитана»

Режиссёры

Евгений Карелов

Евгений Карелов

Режиссёр

Актёры

Борис Токарев

Борис Токарев

АктёрСаня Григорьев
Сережа Кудрявцев

Сережа Кудрявцев

АктёрСаня Григорьев в детстве
Елена Смирнова

Елена Смирнова

АктрисаКатя Татаринова
Юрий Богатырев

Юрий Богатырев

АктёрРомашов
Николай Гриценко

Николай Гриценко

АктёрНиколай Татаринов
Георгий Куликов

Георгий Куликов

АктёрКораблёв
Ирина Печерникова

Ирина Печерникова

АктрисаМарья Васильевна, мама Кати
Вера Кузнецова

Вера Кузнецова

АктрисаНина Капитоновна
Зинаида Кириенко

Зинаида Кириенко

Актрисамама Сани
Любовь Соколова

Любовь Соколова

Актрисатётя Даша
Владимир Заманский

Владимир Заманский

Актёрдоктор, Иван Иванович
Михаил Пуговкин

Михаил Пуговкин

Актёротчим
Борислав Брондуков

Борислав Брондуков

Актёрвор «Голубь»

Сценаристы

Евгений Карелов

Евгений Карелов

Сценарист
Вениамин Каверин

Вениамин Каверин

Сценарист

Художники

Михаил Карташов

Михаил Карташов

Художник

Операторы

Евгений Птичкин

Евгений Птичкин

Оператор