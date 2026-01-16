Два капитана. Сезон 1. Серия 5
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Два капитана (сериал, 1976) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.61976, Два капитана. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама, Приключения18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В начале века в провинциальном городке десятилетний Саня Григорьев находит в речке сумку с письмами участников какой-то пропавшей экспедиции. По удивительному стечению обстоятельств с поисками ее следов будет связана вся его дальнейшая жизнь, и роковую роль сыграет в ней тот, по чьей вине эта экспедиция погибла...

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Мелодрама
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два капитана»