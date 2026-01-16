Два капитана. Сезон 1
Wink
Сериалы
Два капитана
1-й сезон

Два капитана (сериал, 1976) сезон 1 смотреть онлайн

9.41976, Два капитана. Сезон 1 6 серий
Мелодрама, Приключения18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В начале века в провинциальном городке десятилетний Саня Григорьев находит в речке сумку с письмами участников какой-то пропавшей экспедиции. По удивительному стечению обстоятельств с поисками ее следов будет связана вся его дальнейшая жизнь, и роковую роль сыграет в ней тот, по чьей вине эта экспедиция погибла...

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Мелодрама

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два капитана»