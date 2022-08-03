Раба любви (фильм, 1975) смотреть онлайн

Раба любви
8.81975, Раба любви
Драма, Мелодрама89 мин18+
О фильме

Из занятой большевиками Москвы уезжает в Крым на съемки звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира, стоит перед мучительным выбором: принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь?..

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

