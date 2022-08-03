Раба любви (фильм, 1975) смотреть онлайн
Из занятой большевиками Москвы уезжает в Крым на съемки звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира, стоит перед мучительным выбором: принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь?..
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актриса
Елена
Соловей
- РНАктёр
Родион
Нахапетов
- Актёр
Александр
Калягин
- Актёр
Олег
Басилашвили
- КГАктёр
Константин
Григорьев
- Актёр
Никита
Михалков
- МЧАктёр
Михаил
Чигарёв
- ВКАктёр
Виталий
Комиссаров
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- НПАктёр
Николай
Пастухов
- ФГСценарист
Фридрих
Горенштейн
- АКСценарист
Андрей
Кончаловский
- ТЖПродюсер
Татьяна
Жигаева
- АБХудожница
Алина
Будникова
- ЛЕМонтажёр
Людмила
Елян
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев