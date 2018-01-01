Ангельское личико (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Мама восьмилетней Элли, Марлин отчаянно ищет спутника жизни. Вечеринки и мужчины занимают всe время женщины, поэтому дочь предоставлена сама себе. Однажды Марлин и вовсе уезжает из города с новым ухажером, а Элли делает всe возможное, чтобы еe нерадивую мать не лишили родительских прав.



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