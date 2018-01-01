Ангельское личико (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.72018, Gueule d'ange
Драмы106 мин18+
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Сюжет
Мама восьмилетней Элли, Марлин отчаянно ищет спутника жизни. Вечеринки и мужчины занимают всe время женщины, поэтому дочь предоставлена сама себе. Однажды Марлин и вовсе уезжает из города с новым ухажером, а Элли делает всe возможное, чтобы еe нерадивую мать не лишили родительских прав.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВФРежиссёр
Ванесса
Фильо
- Актриса
Марион
Котийяр
- АААктриса
Айлин
Аксой-Этэ
- АЛАктёр
Альбан
Ленуар
- АДАктриса
Амели
Доре
- НДАктриса
Над
Дье
- СРАктёр
Стефан
Ридо
- РГАктёр
Розалин
Гои
- РУАктёр
Райан
Унисси-Херцог
- ЭДАктёр
Элье
Джабри
- ЭдАктёр
Энцо
де Джованни
- ФПСценарист
Франсуа
Пиро
- Сценарист
Дьястем
- ВФСценарист
Ванесса
Фильо
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- ССПродюсер
Стефани
Сэлерье
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- АДХудожница
Ариан
Дора
- СРМонтажёр
Софи
Рейн
- ГШОператор
Гийом
Шиффман
- ОККомпозитор
Оливье
Курсье
- ОИКомпозитор
Одри
Исмаэль