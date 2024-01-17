Гнев материнский (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Журналистка погружается в жестокий мир наркобизнеса, чтобы понять, кто убил ее сына. Криминальный триллер с Хилари Суэнк и Оливией Кук.
Марисса не общается со своим сыном Майклом вот уже несколько месяцев: они поссорились, когда его наркозависимость стало невозможно игнорировать. Теперь даже любимая работа в газете стала для Мариссы невыносима: вместо честных новостей редакция ждет в первую очередь громких заголовков. Однажды ее старший сын, полицейский Тоби, приносит ужасную новость: Майкл мертв, но не от передозировки, а от гангстерской пули. На похоронах Марисса встречает Пейдж, девушку Майкла, которая признается, что беременна. Скорбящая мать приглашает Пейдж пожить под своей крышей, и вскоре обе они решают самостоятельно найти убийцу.
Присоединиться к их расследованию вы сможете, если будете смотреть «Гнев материнский» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink.
Рейтинг
- МДРежиссёр
Майлз
Джорис-Пейрафит
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актриса
Оливия
Кук
- Актёр
Джек
Рейнор
- ДАктриса
Дилон
- НЛАктёр
Норм
Льюис
- МХАктёр
Мэдисон
Харрисон
- ХПАктёр
Хоппер
Пенн
- КЭАктриса
Карен
Элдридж
- МТАктёр
Маджестик
Тиллман
- МДСценарист
Майлз
Джорис-Пейрафит
- МХСценарист
Мэдисон
Харрисон
- Продюсер
Оливия
Кук
- ЛДПродюсер
Люк
Дэниелс
- ДДПродюсер
Джеффри
Джиллз
- НБАктриса дубляжа
Наталья
Бурмистрова
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ШХОператор
Шарлотта
Хорнсби