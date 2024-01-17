Гнев материнский (фильм, 2023) смотреть онлайн

Гнев материнский
Гнев материнский
7.32023, The Good Mother
Драма, Триллер90 мин18+
О фильме

Журналистка погружается в жестокий мир наркобизнеса, чтобы понять, кто убил ее сына. Криминальный триллер с Хилари Суэнк и Оливией Кук.

Марисса не общается со своим сыном Майклом вот уже несколько месяцев: они поссорились, когда его наркозависимость стало невозможно игнорировать. Теперь даже любимая работа в газете стала для Мариссы невыносима: вместо честных новостей редакция ждет в первую очередь громких заголовков. Однажды ее старший сын, полицейский Тоби, приносит ужасную новость: Майкл мертв, но не от передозировки, а от гангстерской пули. На похоронах Марисса встречает Пейдж, девушку Майкла, которая признается, что беременна. Скорбящая мать приглашает Пейдж пожить под своей крышей, и вскоре обе они решают самостоятельно найти убийцу.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

