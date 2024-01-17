Гнев материнский (фильм, 2023) смотреть онлайн

Журналистка погружается в жестокий мир наркобизнеса, чтобы понять, кто убил ее сына. Криминальный триллер с Хилари Суэнк и Оливией Кук.



Марисса не общается со своим сыном Майклом вот уже несколько месяцев: они поссорились, когда его наркозависимость стало невозможно игнорировать. Теперь даже любимая работа в газете стала для Мариссы невыносима: вместо честных новостей редакция ждет в первую очередь громких заголовков. Однажды ее старший сын, полицейский Тоби, приносит ужасную новость: Майкл мертв, но не от передозировки, а от гангстерской пули. На похоронах Марисса встречает Пейдж, девушку Майкла, которая признается, что беременна. Скорбящая мать приглашает Пейдж пожить под своей крышей, и вскоре обе они решают самостоятельно найти убийцу.



