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Фильмы
Красивый, плохой, злой
Актёры и съёмочная группа фильма «Красивый, плохой, злой»

Актёры и съёмочная группа фильма «Красивый, плохой, злой»

Режиссёры

Джо Берлингер

Джо Берлингер

Joe Berlinger
Режиссёр

Актёры

Зак Эфрон

Зак Эфрон

Zac Efron
АктёрTed Bundy
Лили Коллинз

Лили Коллинз

Lily Collins
АктрисаLiz Kendall
Кая Скоделарио

Кая Скоделарио

Kaya Scodelario
АктрисаCarole Ann Boone
Джеффри Донован

Джеффри Донован

Jeffrey Donovan
АктёрUtah Defense Attorney John O'Connell
Анджела Сарафян

Анджела Сарафян

Angela Sarafyan
АктрисаJoanna
Хейли Джоэл Осмент

Хейли Джоэл Осмент

Haley Joel Osment
АктёрLiz's Co-Worker Jerry
Терри Кинни

Терри Кинни

Terry Kinney
АктёрDetective Mike Fisher
Брайан Джерати

Брайан Джерати

Brian Geraghty
АктёрFlorida Public Defender Dan Dowd
Джим Парсонс

Джим Парсонс

Jim Parsons
АктёрFlorida Prosecutor Larry Simpson
Джон Малкович

Джон Малкович

John Malkovich
АктёрJudge Edward D. Cowart

Сценаристы

Майкл Верви

Майкл Верви

Michael Werwie
Сценарист
Элизабет Кендалл

Элизабет Кендалл

Elizabeth Kendall
Сценарист

Продюсеры

Джо Берлингер

Джо Берлингер

Joe Berlinger
Продюсер
Николя Картье

Николя Картье

Nicolas Chartier
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Алёна Созинова

Алёна Созинова

Актриса дубляжа
Анастасия Лапина

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа

Художники

Мэтт Хайланд

Мэтт Хайланд

Matt Hyland
Художник

Операторы

Брэндон Трост

Брэндон Трост

Brandon Trost
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор
Дэннис Смит

Дэннис Смит

Dennis Smith
Композитор