Красивый, плохой, злой: Начало
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Красивый, плохой, злой: Начало
7.72021, Ted Bundy: American Boogeyman
Драма, Биография95 мин18+
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Красивый, плохой, злой: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Пока серийный убийца Тед Банди теряет рассудок, все увеличивая число своих жертв, детектив Кэтлин МакЧесни пытается доказать, что расследование жестоких убийств девушек должно быть у полиции в приоритете. К ней присоединяется агент ФБР Роберт Ресслер, который интересуется локальными преступлениями. Вместе они пытаются понять, что за человек способен на такие зверские расправы.

Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Биография, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красивый, плохой, злой: Начало»