7.72021, Ted Bundy: American Boogeyman
Драма, Биография95 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
Красивый, плохой, злой: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Пока серийный убийца Тед Банди теряет рассудок, все увеличивая число своих жертв, детектив Кэтлин МакЧесни пытается доказать, что расследование жестоких убийств девушек должно быть у полиции в приоритете. К ней присоединяется агент ФБР Роберт Ресслер, который интересуется локальными преступлениями. Вместе они пытаются понять, что за человек способен на такие зверские расправы.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэниэл
Фаррандс
- ЧМАктёр
Чад
Майкл Мюррэй
- ХРАктриса
Холлэнд
Роден
- ДХАктёр
Джейк
Хэйс
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- ГГАктриса
Грир
Грэммер
- ОДАктриса
Оливия
ДеЛаурентис
- ДКАктриса
Джулианна
Коллинз
- ДААктриса
Джианна
Адамс
- ДКАктёр
Дешил
Коннери
- ЭДАктёр
Энтони
Де Лонгис
- ДФСценарист
Дэниэл
Фаррандс
- ДФПродюсер
Дэниэл
Фаррандс
- Продюсер
Николя
Картье
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- СМКомпозитор
Стив
Мур