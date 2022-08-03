Красивый, плохой, злой: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн

Пока серийный убийца Тед Банди теряет рассудок, все увеличивая число своих жертв, детектив Кэтлин МакЧесни пытается доказать, что расследование жестоких убийств девушек должно быть у полиции в приоритете. К ней присоединяется агент ФБР Роберт Ресслер, который интересуется локальными преступлениями. Вместе они пытаются понять, что за человек способен на такие зверские расправы.

