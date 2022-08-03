Снежная королева (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.22012, Снежная королева
Мультфильм, Семейный72 мин0+
О фильме
В стремлении сотворить Новый мир — холодный и практичный, где четкость линий призвана заменить эмоции, а северный ветер должен остудить людские души, Снежная Королева избавляется от всех представителей творческих профессий. Маленькой и смелой Герде, отправившейся в опасное путешествие, чтобы спасти своего брата Кая, предстоит столкнуться с этим холодным миром Снежной Королевы. Преодолевая все сложности и преграды на пути к своей цели, Герда не только обретает семью, но и веру в себя, находит поддержку новых друзей.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Максим
Свешников
- ВБРежиссёр
Владлен
Барбэ
- Актриса
Нюша
Шурочкина
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актриса
Галина
Тюнина
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Анна
Ардова
- РИАктриса
Рамиля
Искандер
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- ВБСценарист
Владлен
Барбэ
- ВНСценарист
Владимир
Николаев
- Сценарист
Эдуард
Алиев
- СРПродюсер
Сергей
Рапопорт
- АЛПродюсер
Александр
Лигай
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- АЦМонтажёр
Алексей
Цицилин
- АЦОператор
Алексей
Цицилин
- МУКомпозитор
Марк
Уиллотт