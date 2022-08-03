Снежная королева
Wink
Детям
Снежная королева

Снежная королева (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.22012, Снежная королева
Мультфильм, Семейный72 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В стремлении сотворить Новый мир — холодный и практичный, где четкость линий призвана заменить эмоции, а северный ветер должен остудить людские души, Снежная Королева избавляется от всех представителей творческих профессий. Маленькой и смелой Герде, отправившейся в опасное путешествие, чтобы спасти своего брата Кая, предстоит столкнуться с этим холодным миром Снежной Королевы. Преодолевая все сложности и преграды на пути к своей цели, Герда не только обретает семью, но и веру в себя, находит поддержку новых друзей.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снежная королева»