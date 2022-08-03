Снежная королева (фильм, 2012) смотреть онлайн

В стремлении сотворить Новый мир — холодный и практичный, где четкость линий призвана заменить эмоции, а северный ветер должен остудить людские души, Снежная Королева избавляется от всех представителей творческих профессий. Маленькой и смелой Герде, отправившейся в опасное путешествие, чтобы спасти своего брата Кая, предстоит столкнуться с этим холодным миром Снежной Королевы. Преодолевая все сложности и преграды на пути к своей цели, Герда не только обретает семью, но и веру в себя, находит поддержку новых друзей.

