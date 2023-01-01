Биография

Нюша Шурочкина — певица, композитор и актриса. Родилась в Москве 15 августа 1990 года. Росла в творческой семье: ее отец был участником легендарного бой-бэнда «Ласковый май». Занималась тайским боксом, но любовь к музыке победила — уже в 11 лет девочка попала в группу «Гризли». Пыталась пройти отбор на «Фабрику звезд», но по-настоящему заявила о себе на шоу «СТС зажигает суперзвезду», где взяла главный приз. В 2009 году выпустила дебютный сольный сингл, который завоевал чарты российских радиостанций. Выпустила три альбома, вела программы на каналах RU.TV и Music Box Russia. Фильмография Нюши Шурочкиной насчитывает более 25 работ. Артистка пробовала свои силы в дубляже, озвучив героев мультиков «Смурфики», «Ранго», «Семейка Крудс». Также сыграла в картинах «Друзья друзей» и была приглашенным членом жюри в третьем сезоне шоу «Детский КВН».