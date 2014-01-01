С любовью, Рози (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Главные герои — Рози и Алекс дружат с детства. Как и все подростки, они строят грандиозные планы на будущее: хотят вместе уехать в США и поступить в университет. А пока они много времени проводят вместе и постепенно понимают, что их чувства друг к другу — не просто дружба. Это юношеская влюбленность, и она взаимна.
Герои решают провести вместе первую романтическую ночь и сделать ее незабываемой. Но в дело вмешиваются эмоции и случай: на выпускном Алекс встречает девушку, на которой после женится, а Рози беременеет после мимолетного свидания со звездой школы.
Алекс один уезжает в Бостон, но их общение с Рози не прекращается: они пишут друг другу трогательные письма и сохраняют светлые взаимоотношения много лет. В один прекрасный день герои понимают, что для них действительно важно.
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СтранаГермания, Великобритания
ЖанрМелодрама
КачествоFull HD, SD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- Режиссёр
Кристиан
Диттер
- Актриса
Лили
Коллинз
- Актёр
Сэм
Клафлин
- Актёр
Кристиан
Кук
- Актриса
Джейми
Уинстон
- Актриса
Сьюки
Уотерхаус
- ТЭАктриса
Тэмзин
Эджертон
- ДБАктёр
Джэми
Бимиш
- ЛКАктёр
Лоркан
Кранич
- ГРАктриса
Гер
Райан
- ЛЛАктриса
Лили
Лэйт
- ДТСценарист
Джульетт
Таухиди
- САСценарист
Сесилия
Ахерн
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ФДХудожник
Фабиан
Джонатан
- КРОператор
Кристиан
Рейн
- РВКомпозитор
Ральф
Венгенмайр