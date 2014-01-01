С любовью, Рози
Wink
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С любовью, Рози
9.32014, Love, Rosie
Мелодрама98 мин18+

С любовью, Рози (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Главные герои — Рози и Алекс дружат с детства. Как и все подростки, они строят грандиозные планы на будущее: хотят вместе уехать в США и поступить в университет. А пока они много времени проводят вместе и постепенно понимают, что их чувства друг к другу — не просто дружба. Это юношеская влюбленность, и она взаимна.
Герои решают провести вместе первую романтическую ночь и сделать ее незабываемой. Но в дело вмешиваются эмоции и случай: на выпускном Алекс встречает девушку, на которой после женится, а Рози беременеет после мимолетного свидания со звездой школы.
Алекс один уезжает в Бостон, но их общение с Рози не прекращается: они пишут друг другу трогательные письма и сохраняют светлые взаимоотношения много лет. В один прекрасный день герои понимают, что для них действительно важно.

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Страна
Германия, Великобритания
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С любовью, Рози»