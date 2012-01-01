Гладиаторы Рима
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Гладиаторы Рима

Гладиаторы Рима (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.92012, Gladiatori di Roma
Мультфильм90 мин6+
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О фильме

Страшное извержение вулкана разрушает город Помпеи, и маленький Тим остается сиротой. Его спаситель, генерал Кирон, отправляет Тима в школу гладиаторов, но юный лентяй упорно не желает становиться бойцом. Повзрослев, Тим влюбляется в красавицу Лючиллу.

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Страна
Италия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гладиаторы Рима»