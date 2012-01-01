Гладиаторы Рима (фильм, 2012) смотреть онлайн

Страшное извержение вулкана разрушает город Помпеи, и маленький Тим остается сиротой. Его спаситель, генерал Кирон, отправляет Тима в школу гладиаторов, но юный лентяй упорно не желает становиться бойцом. Повзрослев, Тим влюбляется в красавицу Лючиллу.



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