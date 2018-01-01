Биография

Эмма Тейт — актриса кино и озвучивания. Родилась 30 октября 1976 года. После окончания школы стала студенткой Королевской академии драматического искусства, где проходила обучение на факультете актерского мастерства. После окончания вуза принимала участие в различных театральных постановках. В кино первую роль Эмма Тейт получила в 1991 году, приняв участие в съемках картины «Чисто английское убийство». В 2019 году снялась в картине «Хеллбой»;сыграв роль Бабы-яги. В 2005 году девушка впервые попробовала свои силы в озвучивании мультипликационных персонажей, ее голосом говорит один из персонажей картины «Вэлиант: Пернатый спецназ». Кроме того, актриса озвучивала нескольких персонажей компьютерных игр. Большинство фильмов с участием Эммы Тейт вполне подходят для семейного просмотра. Ее персонажи говорят достаточно высоким и весьма пронзительным голосом. Ее голос можно услышать в мультфильмах «Ужасный Генри», «Барашек Шон», «Боб Строитель», «Гарри и его динозавры», «Книга джунглей».