Барашек Шон (фильм, 2015) смотреть онлайн

«Барашек Шон» – это полнометражная версия популярного мультсериала от создателей «Побега из курятника» и «Уоллеса и Громита», посмотреть которую вы можете онлайн и в хорошем качестве.



Шон и возглавляемое им стадо – не простые овцы, а вполне интеллектуальные особи, прекрасно освоившие прямохождение, танцы, видео и прочие человеческие радости. Правда, от своего хозяина-фермера они эти навыки скрывают, прикидываясь обычными баранами, которых кроме еды ничего не интересует. Однажды кудрявой банде надоедает жизнь под прикрытием, и они усыпляют хозяина, чтобы по полной оторваться в его доме. В ходе овечьей вечеринки оставленный без присмотра фургон со спящим фермером катится под гору, выезжает на дорогу и попадает в большой город. Очнувшись в мегаполисе, мужчина, успевший по пути неслабо удариться головой, забывает о своем стаде и начинает карьеру модного стилиста. Тем временем Шон, обеспокоенный пропажей хозяина, отправляется вместе с товарищами на его поиски. Как большой город встретит хитроумных овец? Удастся ли им выдать себя за людей? Сможет ли непослушное стадо воссоединиться с фермером? Вернется ли к нему память? Ответ на эти и другие вопросы вы узнаете, посмотрев шедевр пластилиновой анимации «Барашек Шон» от студии Aardman онлайн и абсолютно бесплатно. «Слепленная вручную» искусными мастерами комедия порадует зрителей всех возрастных групп благодаря универсальному юмору и оригинальному исполнению, которое особенно ценно на фоне однотипных компьютерных мультфильмов.

