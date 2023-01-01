Биография

Ник Парк – режиссер, сценарист, аниматор, а также продюсер и актер озвучивания. Четыре раза получал «Оскара» за мультипликационные фильмы, пять раз – премию BAFTA. Родился в 1958 году. Знаменит еще и тем, что первый фильм снял подростком на любительскую камеру, в декорациях чердачного помещения. Учиться в политехнический институт Шеффилда отправился с четким знанием своего предназначения. Окончил Национальную школу кино и телевидения в Биконсфилде. Начав профессиональную деятельность, снимал рекламные ролики, ныне признаваемые эталонными. Еще во время учебы начал снимать первый фильм об Уоллесе и Громите. В прессе высказывались суждения, что странноватого Уоллеса аниматор создавал как подобие самого себя. Создатель образа домыслы отрицает. Именно с Уоллесом и Громитом связан первый громкий успех режиссера. Фильм Парка о пикнике на Луне получил первую из премий Британской академии кино и номинацию на «Оскара» в 1990 году. В дальнейшем выдвижения работ знаменитого аниматора на всевозможные конкурсы шло непрерывно, победы случались нередко. Говоря о себе, Парк отмечает: наибольшее влияние на его творчество оказали Юрий Норштейн и Хаяо Миядзаки.