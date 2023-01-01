Биография

Омид Джалили – актер и комик иранского происхождения. Иногда работает над кинопроектами как режиссер, сценарист или продюсер. В 2008 году был официальным судьей фестиваля иранского кино (Noor Iranian Film Festival). Родился в 1965 году в Лондоне (Великобритания). Родители были иранцами и последователями бахаизма (монотеистическая религия). Отец работал репортером. Мать – портнихой. Окончил Ольстерский университет в Колрейне, в котором изучал английский язык и театральное искусство. Увлекается футболом, теннисом и игрой в нарды. Основной своей деятельностью считает карьеру комика. Однако также активно принимает участие в кинопроектах. Многие роли Омида Джалили – это второстепенные, но колоритные и запоминающиеся персонажи. Первым полнометражным фильмом, в котором снялся актер, стала культовая картина «Мумия» 1999 года. В этом же году вышли кинокартины «И целого мира мало», «Безумные коровы», «Скоро» и мини-сериал «Клеопатра». Эти фильмы Омида Джалили также сыграли большую роль в его карьере. Однако наиболее известные проекты, благодаря которым актер стал популярен, это фильмы «Гладиатор» (2000), сериал «Карты, деньги, два ствола 2», «Модильяни» (2004), а также «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007).