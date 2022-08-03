Телохранитель (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.12010, London Boulevard
Драма, Криминал99 мин18+
О фильме
Выйдя из тюрьмы гангстер Митч решает "завязать". Познакомившись с кинозвездой Шарлоттой, он очаровывается ее красотой и непосредственностью и начинает работать у нее телохранителем, ограждая от назойливых журналистов, поклонников и прочих надоедливых личностей. Впрочем, Митч рано понадеялся на то, что нашел ту жизнь, которую хотел: дружки-гангстеры во что бы то ни стало стремятся снова вовлечь его в свои темные дела.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКриминал, Драма
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- УМРежиссёр
Уильям
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Кира
Найтли
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актриса
Анна
Фрил
- Актёр
Бен
Чаплин
- Актёр
Эдди
Марсан
- СБАктёр
Санджив
Бхаскар
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актриса
Офелия
Ловибонд
- УМСценарист
Уильям
Монахэн
- КБСценарист
Кен
Бруен
- ТХПродюсер
Тим
Хэдингтон
- Продюсер
Грэм
Кинг
- УМПродюсер
Уильям
Монахэн
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- СБХудожница
Селия
Бобак
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- КМОператор
Крис
Менгис
- СПКомпозитор
Серджио
Пиццорно