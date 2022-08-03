Телохранитель (фильм, 2010) смотреть онлайн

Выйдя из тюрьмы гангстер Митч решает "завязать". Познакомившись с кинозвездой Шарлоттой, он очаровывается ее красотой и непосредственностью и начинает работать у нее телохранителем, ограждая от назойливых журналистов, поклонников и прочих надоедливых личностей. Впрочем, Митч рано понадеялся на то, что нашел ту жизнь, которую хотел: дружки-гангстеры во что бы то ни стало стремятся снова вовлечь его в свои темные дела.

