Телохранитель (фильм, 2010) смотреть онлайн

Телохранитель

Телохранитель (фильм, 2010)

8.12010, London Boulevard
Драма, Криминал99 мин18+

О фильме

Выйдя из тюрьмы гангстер Митч решает "завязать". Познакомившись с кинозвездой Шарлоттой, он очаровывается ее красотой и непосредственностью и начинает работать у нее телохранителем, ограждая от назойливых журналистов, поклонников и прочих надоедливых личностей. Впрочем, Митч рано понадеялся на то, что нашел ту жизнь, которую хотел: дружки-гангстеры во что бы то ни стало стремятся снова вовлечь его в свои темные дела.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

