Болеро. Душа Парижа (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Композитор Морис Равель пытается найти вдохновение для своего самого известного произведения. Фильм «Болеро. Душа Парижа» — впечатляющий байопик о творческих поисках от постановщицы «Коко до Шанель» и «Тайного влечения» Анн Фонтен.



1927 год. Морис Равель на пике славы. Однако, несмотря на успех, критики часто жалуются, что в его блестяще придуманных работах нет эмоций. Тут в жизни Равеля появляется Ида Рубинштейн, известная танцовщица и хореограф, которая поручает композитору придумать чувственную музыку для ее будущего балета. Равель соглашается, даже не подозревая, что таким образом обрекает себя на годы творческих мук. В результате на свет появится оркестровое произведение, которое станет его визитной карточкой.



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