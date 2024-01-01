Болеро. Душа Парижа (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Композитор Морис Равель пытается найти вдохновение для своего самого известного произведения. Фильм «Болеро. Душа Парижа» — впечатляющий байопик о творческих поисках от постановщицы «Коко до Шанель» и «Тайного влечения» Анн Фонтен.
1927 год. Морис Равель на пике славы. Однако, несмотря на успех, критики часто жалуются, что в его блестяще придуманных работах нет эмоций. Тут в жизни Равеля появляется Ида Рубинштейн, известная танцовщица и хореограф, которая поручает композитору придумать чувственную музыку для ее будущего балета. Равель соглашается, даже не подозревая, что таким образом обрекает себя на годы творческих мук. В результате на свет появится оркестровое произведение, которое станет его визитной карточкой.
Путь Равеля к созданию шедевра покажет байопик «Болеро. Душа Парижа» (2024), смотреть онлайн который вы можете на Wink.
Болеро смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АФРежиссёр
Анн
Фонтен
- РПАктёр
Рафаэль
Персонас
- Актриса
Дория
Тилье
- ЖБАктриса
Жанна
Балибар
- ЭДАктриса
Эммануэль
Дево
- Актёр
Венсан
Перес
- СГАктриса
Софи
Гиймен
- АТАктёр
Александр
Таро
- ФБАктриса
Флоренс
Бен Садун
- КЧАктриса
Катя
Ченко
- ЖФСценарист
Жак
Фьески
- АФСценарист
Анн
Фонтен
- ФКПродюсер
Филипп
Каркассон
- ЖЛПродюсер
Жан-Луи
Ливи
- АРХудожница
Анаис
Роман
- КБОператор
Кристоф
Бокарн
- БККомпозитор
Бруно
Куле