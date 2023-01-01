Индокитай
Wink
Фильмы
Индокитай
9.01992, Indochine
Драмы, Мелодрамы151 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Индокитай (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

Элиана, богатая владелица плантации каучука знакомится с недавно приехавшим морским офицером и влюбляется в него вопреки своей воле. Ее несовершеннолетняя воспитанница Камилла влюбляется в красавца-офицера, когда тот спасает ее из рук террориста. Его вынуждают уехать на далекий форпост на севере, но упрямая девчонка сбегает из дома и отправляется вслед за ним, открывая для себя по пути, что в стране происходит много бед и несчастий…

Индокитай смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Индокитай»

Всё