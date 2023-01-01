Индокитай (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

Элиана, богатая владелица плантации каучука знакомится с недавно приехавшим морским офицером и влюбляется в него вопреки своей воле. Ее несовершеннолетняя воспитанница Камилла влюбляется в красавца-офицера, когда т�от спасает ее из рук террориста. Его вынуждают уехать на далекий форпост на севере, но упрямая девчонка сбегает из дома и отправляется вслед за ним, открывая для себя по пути, что в стране происходит много бед и несчастий…



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