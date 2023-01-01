Индокитай (фильм, 1992) смотреть онлайн
Сюжет
Элиана, богатая владелица плантации каучука знакомится с недавно приехавшим морским офицером и влюбляется в него вопреки своей воле. Ее несовершеннолетняя воспитанница Камилла влюбляется в красавца-офицера, когда т�от спасает ее из рук террориста. Его вынуждают уехать на далекий форпост на севере, но упрямая девчонка сбегает из дома и отправляется вслед за ним, открывая для себя по пути, что в стране происходит много бед и несчастий…
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РВРежиссёр
Режис
Варнье
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- Актёр
Венсан
Перес
- ФЛАктриса
Фам
Линь Дан
- ЖЯАктёр
Жан
Янн
- ДБАктриса
Доминик
Блан
- АМАктёр
Анри
Марто
- КБАктёр
Карло
Брандт
- ЖЛАктёр
Жерар
Лартиго
- ЮСАктёр
Юбер
Сен-Макари
- АСАктёр
Анджей
Северин
- ЭОСценарист
Эрик
Орсенна
- ЛГСценарист
Луис
Гардел
- РВСценарист
Режис
Варнье
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- АБПродюсер
Ален
Бельмондо
- ЭХПродюсер
Эрик
Хойманн
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- ГПХудожница
Габриэлла
Пескуччи
- ЖУМонтажёр
Женевьева
Уиндинг
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл