Биография

Джулиан Шнабель – известный режиссер и художник, родился в американском городе Нью-Йорке в октябре 1951 года. Джулиан появился на свет в семье с еврейскими корнями. Способный юноша обучался в университете Хьюстона на факультете изобразительного искусства и получил степень бакалавра. Он писал картины в современном стиле «неоэкспрессионизм». В 1979 году в нью-йоркской галерее Мэри Бун его необычные картины были впервые представлены широкой публике. В 80-х годах Шнабель много путешествовал по Европе, где знакомился с работами знаменитых художников. Под впечатлением увиденного он создавал свои картины и скульптуры, многие из которых и сейчас представлены в музеях современного искусства в родном городе художника, а также в Париже, Токио и других городах. Джулиан выступил в качестве режиссера при создании шести кинолент, причем половина из них была снята по собственным сценариям. Первым фильмом Шнабеля стала картина «Баския», рассказывающая о жизненном пути американского художника. За кинофильм «Скафандр и бабочка» режиссер получил престижную награду «Золотой глобус» на Каннском кинофестивале. Но самой успешной работой Шнабеля стала кинолента «Ван Гог. На пороге вечности», удостоенная нескольких наград и номинаций. Помимо всего прочего Шнабель сыграл роли в картинах «Собачье сердце» и «Dennis Hopper: Uneasy Ride».