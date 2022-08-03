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Прага (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.62006, Prag
Драма92 мин18+

О фильме

У Кристоффера умер отец, который бросил его и мать еще 25 лет назад в Дании. Теперь Кристоффер с женой Майей должны приехать в незнакомую страну и уладить все дела родного, но так и оставшегося для сына чужим человека.

Страна
Дания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прага»