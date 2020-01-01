Еще по одной (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Лучший способ избавиться от кризиса среднего возраста — 0.5 промилле. Датская трагикомедия о школьных учителях, находящихся в поисках впечатлений.
Преподаватель истории нагоняет тоску на своих учеников, семью и даже на самого себя. Кажется, что дни утратили смысл, работа превратилась в сплошное уныние, друзья и жена опостылели, и ничего не радует. То же самое чувство скуки испытывают коллеги Мартина. Четверо занудных школьных учителей решают в качестве эксперимента с помощью алкоголя попробовать вернуть жизни яркие краски. Не напиваться, нет, просто поддерживать состояние «навеселе» на протяжении дня. Специальные мерные стаканчики и коллективный дух — жить действительно становится веселее. Только вот их «0.5 промилле» продлится недолго...
К каким результатам эксперимент приведет разочаровавшихся в жизни друзей? Мадс Миккельсен в фильме «Еще по одной» — смотрите онлайн на нашем видеопортале.
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СтранаНидерланды, Швеция, Дания
ЖанрКомедии, Драмы
КачествоFull HD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Томас
Винтерберг
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ТБАктёр
Томас
Бо Ларсен
- ММАктёр
Магнус
Милланг
- ЛРАктёр
Ларс
Ранте
- Актриса
Мария
Бонневи
- ХРАктриса
Хелена
Рейнгор Нойманн
- СВАктриса
Суссе
Вольд
- МСАктёр
Магнус
Сьёруп
- СКАктёр
Силас
Корнелиус Ван
- АРАктёр
Альберт
Рудбек Линдхардт
- ТВСценарист
Томас
Винтерберг
- ТЛСценарист
Тобиас
Линдхольм
- КДПродюсер
Каспер
Диссинг Нильсен
- СГПродюсер
Сиссе
Граум Йоргенсен
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- АЭМонтажёр
Анне
Эстеруд
- СБОператор
Стурла
Брандт Грёвлен