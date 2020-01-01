Еще по одной
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Еще по одной

Еще по одной (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.52020, Druk
Драмы, Комедии111 мин18+
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О фильме

Лучший способ избавиться от кризиса среднего возраста — 0.5 промилле. Датская трагикомедия о школьных учителях, находящихся в поисках впечатлений.

Преподаватель истории нагоняет тоску на своих учеников, семью и даже на самого себя. Кажется, что дни утратили смысл, работа превратилась в сплошное уныние, друзья и жена опостылели, и ничего не радует. То же самое чувство скуки испытывают коллеги Мартина. Четверо занудных школьных учителей решают в качестве эксперимента с помощью алкоголя попробовать вернуть жизни яркие краски. Не напиваться, нет, просто поддерживать состояние «навеселе» на протяжении дня. Специальные мерные стаканчики и коллективный дух — жить действительно становится веселее. Только вот их «0.5 промилле» продлится недолго...

К каким результатам эксперимент приведет разочаровавшихся в жизни друзей? Мадс Миккельсен в фильме «Еще по одной» — смотрите онлайн на нашем видеопортале.

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Страна
Нидерланды, Швеция, Дания
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Еще по одной»