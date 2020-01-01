Еще по одной (фильм, 2020) смотреть онлайн

Лучший способ избавиться от кризиса среднего возраста — 0.5 промилле. Датская трагикомедия о школьных учителях, находящихся в поисках впечатлений.



Преподаватель истории нагоняет тоску на своих учеников, семью и даже на самого себя. Кажется, что дни утратили смысл, работа превратилась в сплошное уныние, друзья и жена опостылели, и ничего не радует. То же самое чувство скуки испытывают коллеги Мартина. Четверо занудных школьных учителей решают в качестве эксперимента с помощью алкоголя попробовать вернуть жизни яркие краски. Не напиваться, нет, просто поддерживать состояние «навеселе» на протяжении дня. Специальные мерные стаканчики и коллективный дух — жить действительно становится веселее. Только вот их «0.5 промилле» продлится недолго...



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