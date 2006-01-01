После свадьбы
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После свадьбы

После свадьбы (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

8.42006, Efter brylluppet
Драмы118 мин18+

Сюжет

Якоб Петерсен посвятил свою жизнь помощи беспризорным детям Индии. Когда его приюту грозит закрытие, он получает необычное предложение. Датский бизнесмен Йорген предлагает ему 12 млн. долларов. Правда, имеются некие условия. Якоб должен не только вернуться в Данию, но и принять участие в свадьбе дочери Йоргена. Свадьба становится настоящим испытанием, поворотной точкой между прошлым и будущим и ставит Якоба перед самой серьезной дилеммой.

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Информация

Страна
Норвегия, Дания, Великобритания, Швеция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «После свадьбы»

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