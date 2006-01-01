После свадьбы (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
8.42006, Efter brylluppet
Драмы118 мин18+
Сюжет
Якоб Петерсен посвятил свою жизнь помощи беспризорным детям Индии. Когда его приюту грозит закрытие, он получает необычное предложение. Датский бизнесмен Йорген предлагает ему 12 млн. долларов. Правда, имеются некие условия. Якоб должен не только вернуться в Данию, но и принять участие в свадь�бе дочери Йоргена. Свадьба становится настоящим испытанием, поворотной точкой между прошлым и будущим и ставит Якоба перед самой серьезной дилеммой.
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Информация
СтранаНорвегия, Дания, Великобритания, Швеция
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- РЛАктёр
Рольф
Лассгор
- СБАктриса
Сидсе
Бабетт Кнудсен
- СФАктриса
Стине
Фишер Кристенсен
- НМАктёр
Неерал
Мульчандани
- ММАктриса
Мона
Мальм
- ТШАктриса
Таня
Шарма
- СКАктриса
Свини
Кхера
- МПАктриса
Минал
Пател
- ВГАктёр
Валлабх
Гада
- СБСценарист
Сюзанна
Бир
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- СГПродюсер
Сиссе
Граум Йоргенсен
- ЭКПродюсер
Энн
Катрин Андерсен
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- Продюсер
Джиллиан
Берри
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- РКХудожник
Расмус
Кьер Фленсборг
- ПБМонтажёр
Пернилла
Беч Кристенсен
- МХМонтажёр
Мортен
Хёйбьерг
- МСОператор
Мортен
Сёборг