После свадьбы (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Якоб Петерсен посвятил свою жизнь помощи беспризорным детям Индии. Когда его приюту грозит закрытие, он получает необычное предложение. Датский бизнесмен Йорген предлагает ему 12 млн. долларов. Правда, имеются некие условия. Якоб должен не только вернуться в Данию, но и принять участие в свадь�бе дочери Йоргена. Свадьба становится настоящим испытанием, поворотной точкой между прошлым и будущим и ставит Якоба перед самой серьезной дилеммой.



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