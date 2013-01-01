Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.02013, Hannibal
Детектив, Триллер18+
О сериале
Мадс Миккельсен в роли Ганнибала Лектера. Стильный детектив по мотивам романов Томаса Харриса. Уилл Грэм — талантливый агент ФБР, которого привлекают к расследованию самых жестоких преступлений. Он обладает даром, помогающим ему распознавать мотивы и чувства убийцы, а также предвидеть его последующие действия. Однажды он сталкивается с преследованием маньяка, понять которого в одиночку ему становится слишком сложно. Именно тогда к делу подключается доктор Лектер — один из ведущих психиатров страны. Кто из двух проницательных гениев будет на шаг впереди и чем обернется такое сотрудничество, узнаете на Wink. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Ганнибал», — все сезоны уже доступны в хорошем качестве на нашем видеосервисе!
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Раймер
- ГНРежиссёр
Гильермо
Наварро
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- ДСРежиссёр
Дэвид
Слэйд
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- СТАктёр
Скотт
Томпсон
- АААктёр
Аарон
Абрамс
- ЭПАктриса
Эттьенн
Пак
- КРАктриса
Кейси
Рол
- НАСценарист
Ник
Антоска
- ДМСценарист
Дон
Манчини
- ДАСценарист
Джесси
Александр
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- БФПродюсер
Брайан
Фуллер
- МДХудожник
Мэттью
Дейвис
- ППХудожница
Патти
Подеста
- РЧХудожник
Рори
Чейн
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- БУМонтажёр
Бен
Уилкинсон
- ДХОператор
Джеймс
Хокинсон
- КХОператор
Карим
Хуссэйн
- ММОператор
Майкл
Маршалл
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл