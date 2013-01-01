Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мадс Миккельсен в роли Ганнибала Лектера. Стильный детектив по мотивам романов Томаса Харриса. Уилл Грэм — талантливый агент ФБР, которого привлекают к расследованию самых жестоких преступлений. Он обладает даром, помогающим ему распознавать мотивы и чувства убийцы, а также предвидеть его последующие действия. Однажды он сталкивается с преследованием маньяка, понять которого в одиночку ему становится слишком сложно. Именно тогда к делу подключается доктор Лектер — один из ведущих психиатров страны. Кто из двух проницательных гениев будет на шаг впереди и чем обернется такое сотрудничество, узнаете на Wink. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Ганнибал», — все сезоны уже доступны в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

