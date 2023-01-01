Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 3
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 5
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 6
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 8
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 9
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 10
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 11
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 12
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Нашумевший драматический триллер по мотивам романов Томаса Харриса с Мадсом Миккельсеном и Хью Дэнси в главных ролях. Напряженное противостояние холодного и расчетливого убийцы и эмпатичного детектива, которое изменит их обоих и погрузит зрителя в водоворот страшной сюрреалистичной эстетики. Для любителей игр разума не только с персонажами, но и со зрителем: рекоммендуем смотреть сериал «Ганнибал» — 1 сезон полностью доступен на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с Уиллом Грэмом — доктором психологии, работающим консультантом в ФБР. Его босс Джек Кроуфорд манипуляциями вовлекает его в новое расследование, несмотря на протесты самого Уилла и его коллеги — доктора Аланы Блум, которая озабочена психическим состоянием старого друга. Вместе с тем ФБР начинает сотрудничество с еще одним консультантом — доктором Ганнибалом Лектером (Мадс Миккельсен), который, в отличие от эмпатичного Уилла, поражает следствие тонким и острым, как скальпель, умом. Однако Уилл видит в новом коллеге слишком подозрительную осведомленность о подробностях убийств…
К чему приведет расследование серии загадочных убийств? Кем окажется таинственный «часопикский потрошитель»? Удастся ли Уиллу удержать равновесие и не провалиться слишком глубоко в замысел убийцы? «Ганнибал» 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве можно на платформе Wink.
Сериал Ганнибал 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МРРежиссёр
Майкл
Раймер
- ГНРежиссёр
Гильермо
Наварро
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- ДСРежиссёр
Дэвид
Слэйд
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- СТАктёр
Скотт
Томпсон
- АААктёр
Аарон
Абрамс
- ЭПАктриса
Эттьенн
Пак
- КРАктриса
Кейси
Рол
- НАСценарист
Ник
Антоска
- ДМСценарист
Дон
Манчини
- ДАСценарист
Джесси
Александр
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- БФПродюсер
Брайан
Фуллер
- МДХудожник
Мэттью
Дейв�ис
- ППХудожница
Патти
Подеста
- РЧХудожник
Рори
Чейн
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- БУМонтажёр
Бен
Уилкинсон
- ДХОператор
Джеймс
Хокинсон
- КХОператор
Карим
Хуссэйн
- ММОператор
Майкл
Маршалл
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл