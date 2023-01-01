Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Нашумевший драматический триллер по мотивам романов Томаса Харриса с Мадсом Миккельсеном и Хью Дэнси в главных ролях. Напряженное противостояние холодного и расчетливого убийцы и эмпатичного детектива, которое изменит их обоих и погрузит зрителя в водоворот страшной сюрреалистичной эстетики. Для любителей игр разума не только с персонажами, но и со зрителем: рекоммендуем смотреть сериал «Ганнибал» — 1 сезон полностью доступен на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с Уиллом Грэмом — доктором психологии, работающим консультантом в ФБР. Его босс Джек Кроуфорд манипуляциями вовлекает его в новое расследование, несмотря на протесты самого Уилла и его коллеги — доктора Аланы Блум, которая озабочена психическим состоянием старого друга. Вместе с тем ФБР начинает сотрудничество с еще одним консультантом — доктором Ганнибалом Лектером (Мадс Миккельсен), который, в отличие от эмпатичного Уилла, поражает следствие тонким и острым, как скальпель, умом. Однако Уилл видит в новом коллеге слишком подозрительную осведомленность о подробностях убийств…



К чему приведет расследование серии загадочных убийств? Кем окажется таинственный «часопикский потрошитель»? Удастся ли Уиллу удержать равновесие и не провалиться слишком глубоко в замысел убийцы? «Ганнибал» 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве можно на платформе Wink.



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