Ганнибал. Сезон 1
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Ганнибал
1-й сезон

Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

9.02013, Hannibal 13 серий
Детектив, Триллер18+
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О сериале

Нашумевший драматический триллер по мотивам романов Томаса Харриса с Мадсом Миккельсеном и Хью Дэнси в главных ролях. Напряженное противостояние холодного и расчетливого убийцы и эмпатичного детектива, которое изменит их обоих и погрузит зрителя в водоворот страшной сюрреалистичной эстетики. Для любителей игр разума не только с персонажами, но и со зрителем: рекоммендуем смотреть сериал «Ганнибал» — 1 сезон полностью доступен на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с Уиллом Грэмом — доктором психологии, работающим консультантом в ФБР. Его босс Джек Кроуфорд манипуляциями вовлекает его в новое расследование, несмотря на протесты самого Уилла и его коллеги — доктора Аланы Блум, которая озабочена психическим состоянием старого друга. Вместе с тем ФБР начинает сотрудничество с еще одним консультантом — доктором Ганнибалом Лектером (Мадс Миккельсен), который, в отличие от эмпатичного Уилла, поражает следствие тонким и острым, как скальпель, умом. Однако Уилл видит в новом коллеге слишком подозрительную осведомленность о подробностях убийств…

К чему приведет расследование серии загадочных убийств? Кем окажется таинственный «часопикский потрошитель»? Удастся ли Уиллу удержать равновесие и не провалиться слишком глубоко в замысел убийцы? «Ганнибал» 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве можно на платформе Wink.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»