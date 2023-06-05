Ганнибал (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

Лектер начинает новую жизнь под чужим именем, а Грэм восстанавливает силы после тяжелых ранений. Продолжайте смотреть бесплатно «Ганнибал» — сериал, 3 сезон которого доступен онлайн, уже ждет вас на видеосервисе Wink!



Третий сезон переносит зрителей в Италию, где Ганнибал Лектер скрывается под чужим именем вместе со своей спутницей Беделией Дю Морье. Тем временем Уилл Грэм, оправившись после нападения, начинает поиски Ганнибала и идет за ним по следам убийств. У Грэма появляется сообщник Ринальдо Пацци, итальянский полицейский, который давно охотится за Ганнибалом. Кроме того, здесь появляется новый антагонист, который бросит вызов и Лектеру, и Грэму!



Чтобы узнать, чем закончится захватывающее противостояние между Грэмом и Лектером, рекомендуем смотреть сериал «Ганнибал» — 3 сезон онлайн бесплатно доступен на нашем портале Wink!

