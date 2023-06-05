Ганнибал. Сезон 3
Wink
Сериалы
Ганнибал
3-й сезон

Ганнибал (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

9.02015, Hannibal 13 серий
Детектив, Триллер18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Лектер начинает новую жизнь под чужим именем, а Грэм восстанавливает силы после тяжелых ранений. Продолжайте смотреть бесплатно «Ганнибал» — сериал, 3 сезон которого доступен онлайн, уже ждет вас на видеосервисе Wink!

Третий сезон переносит зрителей в Италию, где Ганнибал Лектер скрывается под чужим именем вместе со своей спутницей Беделией Дю Морье. Тем временем Уилл Грэм, оправившись после нападения, начинает поиски Ганнибала и идет за ним по следам убийств. У Грэма появляется сообщник Ринальдо Пацци, итальянский полицейский, который давно охотится за Ганнибалом. Кроме того, здесь появляется новый антагонист, который бросит вызов и Лектеру, и Грэму!

Чтобы узнать, чем закончится захватывающее противостояние между Грэмом и Лектером, рекомендуем смотреть сериал «Ганнибал» — 3 сезон онлайн бесплатно доступен на нашем портале Wink!

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»