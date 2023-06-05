Ганнибал. Сезон 3. Серия 9
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Ганнибал
3-й сезон
9-я серия

Ганнибал (сериал, 2015) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

9.02015, Hannibal
Детектив, Триллер18+

Сезоны и серии

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О сериале

Мадс Миккельсен в роли Ганнибала Лектера. Стильный детектив по мотивам романов Томаса Харриса. Уилл Грэм — талантливый агент ФБР, которого привлекают к расследованию самых жестоких преступлений. Он обладает даром, помогающим ему распознавать мотивы и чувства убийцы, а также предвидеть его последующие действия. Однажды он сталкивается с преследованием маньяка, понять которого в одиночку ему становится слишком сложно. Именно тогда к делу подключается доктор Лектер — один из ведущих психиатров страны. Кто из двух проницательных гениев будет на шаг впереди и чем обернется такое сотрудничество, узнаете на Wink. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Ганнибал», — все сезоны уже доступны в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»