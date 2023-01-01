Ганнибал (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

Агент ФБР пытается доказать, что он не серийный маньяк-убийца. Мадс Миккельсен возвращается к роли коварного Лектера: продолжайте смотреть бесплатно «Ганнибал» — сериал, 2 сезон которого доступен онлайн, уже ждет вас на видеосервисе Wink!



Сюжет второго сезона начинается с того, что Уилл Грэм, находясь за решеткой, пытается доказать свою невиновность и разоблачить настоящего убийцу — Ганнибала Лектера. Между тем Лектер продолжает манипуляции, пытаясь удержать свои преступления в тайне. Джек Кроуфорд разрывается между доверием к Уиллу и сомнениями в его невиновности. В этом сезоне расследование обрастает новыми жертвами и шокирующими поворотами, которые приводят к эпическому противостоянию.



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