Ганнибал (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 1
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 2
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 3
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 4
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 5
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 6
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 7
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 8
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 9
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 10
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 11
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 12
- 18+42 мин
Ганнибал
Сезон 2 Серия 13
О сериале
Агент ФБР пытается доказать, что он не серийный маньяк-убийца. Мадс Миккельсен возвращается к роли коварного Лектера: продолжайте смотреть бесплатно «Ганнибал» — сериал, 2 сезон которого доступен онлайн, уже ждет вас на видеосервисе Wink!
Сюжет второго сезона начинается с того, что Уилл Грэм, находясь за решеткой, пытается доказать свою невиновность и разоблачить настоящего убийцу — Ганнибала Лектера. Между тем Лектер продолжает манипуляции, пытаясь удержать свои преступления в тайне. Джек Кроуфорд разрывается между доверием к Уиллу и сомнениями в его невиновности. В этом сезоне расследование обрастает новыми жертвами и шокирующими поворотами, которые приводят к эпическому противостоянию.
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Рейтинг
- МРРежиссёр
Майкл
Раймер
- ГНРежиссёр
Гильермо
Наварро
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- ДСРежиссёр
Дэвид
Слэйд
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- СТАктёр
Скотт
Томпсон
- АААктёр
Аарон
Абрамс
- ЭПАктриса
Эттьенн
Пак
- КРАктриса
Кейси
Рол
- НАСценарист
Ник
Антоска
- ДМСценарист
Дон
Манчини
- ДАСценарист
Джесси
Александр
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- БФПродюсер
Брайан
Фуллер
- МДХудожник
Мэттью
Дейвис
- ППХудожница
Патти
Подеста
- РЧХудожник
Рори
Чейн
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- БУМонтажёр
Бен
Уилкинсон
- ДХОператор
Джеймс
Хокинсон
- КХОператор
Карим
Хуссэйн
- ММОператор
Майкл
Маршалл
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл