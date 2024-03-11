Белая птица: Новое чудо (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

«Белая птица: Новое чудо» — фильм о человечности и настоящей доброте. Бывший школьный задира слушает рассказ бабушки о том, как она скрывалась от нацистов в оккупированной Франции. Обаятельный спин-офф драмы «Чудо» от режиссера «Кристофера Робина» с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон.



Джулиан Олбанс, исключенный из школы за издевательства над одноклассником, пытается привыкнуть к новому месту и не выделяться на фоне остальных. К загрустившему внуку приезжает бабушка Сара, известная художница, у которой скоро открывается выставка. Поинтересовавшись состоянием Джулиана, она замечает, что он не желает признавать собственную ошибку. Сара решает рассказать внуку о своем детстве, которое выпало на период немецкой оккупации Франции. Тогда еврейской девочке приходилось скрываться в подвале у семьи, проявившей сочувствие. Тогда началась ее близкая дружба с одноклассником Джулианом, который помог ей пережить ужасы войны. Тогда она узнала, насколько важна человеческая доброта.



Послушать этот рассказ позволит «Белая птица: Новое чудо» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

