Белая птица: Новое чудо (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Белая птица: Новое чудо» — фильм о человечности и настоящей доброте. Бывший школьный задира слушает рассказ бабушки о том, как она скрывалась от нацистов в оккупированной Франции. Обаятельный спин-офф драмы «Чудо» от режиссера «Кристофера Робина» с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон.
Джулиан Олбанс, исключенный из школы за издевательства над одноклассником, пытается привыкнуть к новому месту и не выделяться на фоне остальных. К загрустившему внуку приезжает бабушка Сара, известная художница, у которой скоро открывается выставка. Поинтересовавшись состоянием Джулиана, она замечает, что он не желает признавать собственную ошибку. Сара решает рассказать внуку о своем детстве, которое выпало на период немецкой оккупации Франции. Тогда еврейской девочке приходилось скрываться в подвале у семьи, проявившей сочувствие. Тогда началась ее близкая дружба с одноклассником Джулианом, который помог ей пережить ужасы войны. Тогда она узнала, насколько важна человеческая доброта.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Семейный, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Форстер
- АГАктриса
Ариэлла
Глейзер
- Актриса
Хелен
Миррен
- ОШАктёр
Орландо
Швердт
- Актёр
Брайс
Гейзар
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- ОРАктриса
Оливия
Росс
- ПФАктриса
Пэтси
Ферран
- ДСАктёр
Джо
Стоун-Фьюингс
- СМАктёр
Стюарт
Маккуорри
- ТСАктёр
Тиган
Старк
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- Сценарист
Р.
Дж. Паласио
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- Продюсер
Тодд
Либерман
- Продюсер
Р.
Дж. Паласио
- МБПродюсер
Марк
Бомбэк
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дробитько
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- МШМонтажёр
Мэтт
Шесс
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман
- МСКомпозитор
Марк
Сигел